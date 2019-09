Sarrola : L’ensemble "Coups de chœur" cherche des nouveaux talents

Rédigé par La rédaction le Mercredi 4 Septembre 2019 à 22:12

L'ensemble vocal "Coups de choeur", dirigé par Jean-Paul Bonnevalle reprend ses activités et travaille son nouveau répertoire.



Les répétitions débuteront le lundi 9 septembre à 19h30 à Baleone, à la mairie annexe de Sarrola mais pour compléter les pupitres des ténors, baritons et basses, il est fait appel à candidature.



Les chanteurs intéressés sont invités à prendre contact en téléphonant au 0614430254 (entre 10h et 14h) et à participer à une audition fixée au 30 septembre, à 18h30, dans la mairie annexe de Sarrola.

