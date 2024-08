Sarrola-Carcopino : un important incendie en cours, la mairie appelle la population à se confiner

⚠️ Incendie en cours entre le rond-point d'Afa et l'embranchement de Valle di Mezzana RT20

L'intervention des services de secours a commencé

+ d'infos à venir

Respectez les consignes des forces de l'ordre pic.twitter.com/bbvgPNzye2

— Préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (@Prefet2A) August 13, 2024



#InfoRoutesCdC | RT20 - Ponte Bonellu

⚠️ Attenti ! En raison d'un incendie dans la zone industrielle de Baleone, la RT20 est fermée à la circulation dans le secteur. Des déviations en place via le Pantano (RD5 et RD161) et Bottacina (RD3, RD303 et RD1). pic.twitter.com/iuK5POwq7U

— Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse (@IsulaCorsica) August 13, 2024



Un important incendie s'est déclaré dans un hangar de l'entreprise Rocca environnement, situé sur la T20, dans la zone industrielle de Baléone, sur la commune de Sarrola-Carcopino, ce mardi après-midi. Le sinistre est cantonné au site de traitement des déchets qui abrite des matériaux inertes, des carrosserie de véhicules et 10 000m3 de palettes.Sur leurs réseaux sociaux, la préfecture de Corse-du-Sud et le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud appellent les automobilistes à éviter le secteur.La RT 20 a été coupée à la circulation vers 16h. La Collectivité de Corse indique qu'une déviation a été mise en place via le Pantano (RD5 et RD161) et Bottacina (RD3, RD303 et RD1).