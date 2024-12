Sarrola-Carcopino : le marché de Noël de la Gravona ouvre ses portes ce vendredi

Du 6 au 29 décembre, la magie de Noël va s’installer sur la place Noël Sarrola à l’occasion de la 2e édition du marché de la Gravona. Plus de 15 000 visiteurs s’’étaient pressés lors d’une première édition réussie qui a conduit l’essentiel des exposants de l’année dernière à renouveler l’expérience en ce mois de décembre 2004. « Avec ce marché de Noël, nous avons souhaité nous inscrire en tradition et modernité. Nous sommes à la fois à porte du rural et du Pays Ajaccien. Après le succès de la première édition, nous avons tout naturellement voulu poursuivre l’aventure avec une édition encore plus animée, chaleureuse et festive » explique Alexandre Sarrola, le maire de la commune, tout heureux de pouvoir distribuer ce mardi matin les clés de la quarantaine de chalets, disposés tout autour de la place principale.



Mise à disposition de chalets en faveur des associations locales

« Ce marché va mettre en lumière tout la richesse et la diversité de nos artisans et producteurs locaux. Un accent particulier sera accentué sur le partage entre les générations et des animations quotidiennes seront proposées en collaboration avec nos associations locales et des activités participatives permettront de créer des liens privilégiés avec les exposants. Notre commune s’emploie tout particulièrement, cette année, à valoriser et soutenir les associations par le biais de la mise à disposition gratuite de deux chalets, qui permettra ainsi à une vingtaine d’associations de partager un moment d’écoute et d’échanges autour des valeurs qu’elles défendent au quotidien (aide aux plus fragiles, insertion sociale, soutien aux personnes touchés par la maladie, etc) ». Ces chalets proposeront à la vente des produits en lien avec leurs activités au bénéfice de leurs actions et projets.



Un écran géant le 15 décembre sur la place pour suivre la venue du Pape



La commune a également voulu s’associer à la venue du Pape François, en installant, un écran géant, au-dessus de la scène pour permettre aux exposants et nombreux visiteurs attendus, de suivre l’évènement en direct. Tout au long du mois, de nombreuses animations musicales se dérouleront en soirée les week-end avec notamment le groupe Moca (7/12), plusieurs groupes insulaires réunis pour « A Festa di a Nazione » (08/12), Sirocko (14/12) ou encore Anima pour la soirée de closing (27/12). D'autres dates et surprises devraient se greffer au programme riche et varié concocté par Candice Brisard, la dynamique responsable du pôle événementiel de la commune de Sarrola.



Le marché de Noël de la Gravona proposera également de nombreuses animations pour divertir les enfants avec notamment la plus grande patinoire de Corse du Sud (400m2 de superficie !), des ateliers maquillages, des animations féériques, et la présence du Père Noël et une grande parade de Noël. « Cette seconde édition placée sous le signe de la tradition et la modernité est une opportunité pour notre commune de se réunir, de renforcer ses liens et de célébrer ensemble les valeurs qui nous unissent ». Ouvert tous les jours de 11h à 22h (et jusqu’à minuit le week-end), le marché de Noël de la Gravona va donc ouvrir officiellement ses portes ce vendredi à 18 heures et devrait attirer, une nouvelle fois, la grande foule.