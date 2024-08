Sarrola-Carcopino : la pharmacie Ottavy, rouvre ses portes après deux mois de fermeture

Le 23 mai dernier, un incendie a ravagé l’entrepôt de Cash Piscines, situé à proximité immédiate de la pharmacie. Le feu, qui a également endommagé un supermarché adjacent, a laissé la pharmacie enveloppée d’une épaisse couche de fumée. « Nous avons été contaminés par la suie causée par l'incendie, nous avons donc été contraints de fermer boutique », se remémore, Sylvain Ottavy, pharmacie et propriétaire de l'officine. La gravité des dégâts a conduit à la fermeture temporaire de l’établissement, affectant ainsi la disponibilité de médicaments essentiels pour de nombreux patients.





Face à cette situation d’urgence, Sylvain Ottavy a mis en place un plan de réhabilitation accéléré. Les travaux ont été lancés dès le 18 juin, après que les experts aient évalué les dommages. « Il a fallu tout détruire pour reconstruire. Nous sommes repartis d'une caisse vide et nous avons tout refait de A à Z en deux mois », explique-t-il. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour que l'officine puisse rouvrir le plus rapidement possible. « Les employés du BTP et la vingtaine de salariés que compte la pharmacie n'ont pas compté leurs heures », ajoute-t-il, reconnaissant l’effort collectif.





La réouverture imminente de la pharmacie est d'autant plus significative qu'elle répond à un besoin urgent pour les habitants de la région de Sarrola-Carcopino et au-delà. « C'était primordial de faire vite pour la clientèle. Ils ont besoin de médicaments pour leurs maladies chroniques, notamment. Il fallait répondre le plus vite possible à la demande sanitaire du secteur de Sarrola-Carcopino et plus largement de la Gravona », précise Sylvain Ottavy. En plus des médicaments, la pharmacie collabore avec les infirmiers de la zone, ce qui a rendu encore plus cruciale une réouverture rapide pour permettre à tous les acteurs de reprendre un rythme normal.





L’élan de solidarité qui a entouré la réhabilitation de la pharmacie n’a pas manqué de se faire sentir. La communauté locale a soutenu le pharmacien tout au long du processus, ce qui a contribué à renforcer les liens entre la pharmacie et ses clients. « Les gens nous ont manifesté beaucoup de sympathie. Ils s'impatientaient de connaître la date de réouverture. » témoigne Sylvain Ottavy.



La réouverture de la pharmacie de Sarrola-Carcopino marque donc une fin heureuse à un épisode complexe et difficile. Pour Sylvain Ottavy, il s'agit d'un retour à la normale tant attendu, et d’une occasion de renouer pleinement avec ses patients et partenaires locaux. La pharmacie sera à nouveau opérationnelle ce lundi à 8 h 30.