Santé : la "Rencontre Thématique" d'Isulacciu-di-Fium'Orbu "permet à la population rurale de parler à des spécialistes"

Cette Rencontre constitue une occasion en or pour dialoguer entre professionnels et malades qui ne sont pas toujours suivis correctement.

« Dans les communes rurales, les besoins médicaux se font ressentir de plus en plus. Malheureusement, certaines personnes n’ont même pas de médecin traitant, alors le fait de pouvoir parler avec des spécialistes, ça leur donne pleinement confiance » livre Jacques Bartoli.





Quatre problématiques – à savoir, Les défis du numérique en santé ; Nouveauté dans la prise en charge des AVC ; Insuffisance cardiaque : causes, symptômes et traitement ainsi que les Enjeux pour la santé de demain - seront présentées pendant 15 minutes en plus des questions du public. S'ensuivra une séance d’échange plus intime : « Ce n’est pas forcément facile de parler des maladies devant tout le monde. Nous privilégions donc ces discussions en aparté, car nous avons remarqué que les gens sont plus à l’aise ». Parce que, pour le maire du petit village du Fium'Orbu, cette notion d’aide est primordiale : « Pour moi, c'est un plaisir de rendre service, je le fais pour aider les gens dans leurs démarches. Je reçois tous les jours des appels pour assurer une conversation avec un des professionnels ».

Plus de 400 personnes de toute la Corse sont attendues pour ce rendez-vous aux valeurs humanistes, honorant une cause noble.