Santa-Riparata-di-Balagna : "Nénette" Ansaldi nous a quittés

Avec son sourire sincère et ses paroles toujours justes, Nénette avait ce don rare de faire sentir à chacun qu’il était important. Elle écoutait, réconfortait, apaisait les peines et partageait les joies avec une générosité qui semblait infinie. Pour les générations de santa riparatacci qui ont grandi en passant la porte de son établissement, elle était bien plus qu’une simple patronne de bar : elle était une figure maternelle, une amie fidèle, un repère dans un monde en constante évolution.





Le "bar des amis', qui a célébré son centenaire en 2006, était le théâtre des souvenirs les plus chers de cette communauté. C’était là que Nénette avait vu grandir des enfants qui sont devenus des adultes, partagé des moments de bonheur comme de tristesse, et tissé des liens indéfectibles avec tous ceux qui avaient eu la chance de la côtoyer. Chaque geste, chaque regard de Nénette était empreint d’un amour sincère pour les gens, d’une chaleur humaine qui faisait d’elle un être exceptionnel.

La disparition de Nénette est une perte immense pour sa famille, ses amis, et pour toute la communauté de Santa-Riparata-di-Balagna. Mais son souvenir restera gravé dans les mémoires, comme un modèle de bonté, de simplicité et d’authenticité. Elle a laissé une empreinte indélébile dans les cœurs, celle d’une femme de caractère, d’une âme généreuse qui a su transformer un simple bar en un lieu de vie, de partage et de bonheur.





Aujourd’hui, le "bar des amis" est silencieux, orphelin de celle qui en était l’âme et l’infatigable cheville ouvrière. Mais dans le silence, résonne encore l’écho des rires et des histoires partagées, des moments de vie que Nénette a rendus inoubliables. Qu’elle repose en paix parmi les siens, et que sa famille, ses proches et tous ceux qui ont eu la chance de la connaître trouvent dans ces moments de tristesse la force de perpétuer son héritage de générosité et de convivialité.

CNI s’associe à cet hommage émouvant et présente à la famille de la défunte ses plus sincères condoléances.