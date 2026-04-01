Santa-Maria-di-Lota : trois jours entre traditions, nature et hommage à Michel Carrega

Jusqu'au dimanche 12 avril, l'association U Monte Niellu de Santa-Maria-di-Lota accueille « Storie d’Omi è di Natura - Caccia è Pesca », une manifestation consacrée aux liens entre l’homme, la nature et les pratiques traditionnelles de chasse et de pêche.
L’événement s’organise autour d’expériences de terrain, avec des démonstrations de battues au sanglier au départ de la cabane des chasseurs de Mandriale, ainsi que des sessions d’initiation au travail des chiens de chasse, accessibles au public grâce à un système de navettes depuis Miomo. La pêche n’est pas en reste avec un atelier dédié à la fabrication et à la personnalisation de cannes, mêlant apports techniques et mise en pratique en mer dans un format restreint.
Au-delà des pratiques, la manifestation revendique une dimension de réflexion. À la mairie, une rencontre est consacrée à l’évolution de la chasse en Corse, entre héritage et perspectives. Le programme inclut également la projection du film Altore, le nouvel envol du gypaète, suivie d’échanges sur les enjeux environnementaux, notamment l’usage des munitions sans plomb et la pollution plastique en Méditerranée.
Un hommage particulier est rendu à Michel Carrega, figure reconnue du tir et du monde de la chasse, dont le parcours illustre l’exigence technique et l’attachement à ces pratiques.
Enfin, les soirées donnent une tonalité plus festive à l’événement avec des concerts mêlant création contemporaine et identité insulaire, confirmant la volonté des organisateurs de croiser traditions, transmission et vie culturelle locale.
L’événement s’organise autour d’expériences de terrain, avec des démonstrations de battues au sanglier au départ de la cabane des chasseurs de Mandriale, ainsi que des sessions d’initiation au travail des chiens de chasse, accessibles au public grâce à un système de navettes depuis Miomo. La pêche n’est pas en reste avec un atelier dédié à la fabrication et à la personnalisation de cannes, mêlant apports techniques et mise en pratique en mer dans un format restreint.
Au-delà des pratiques, la manifestation revendique une dimension de réflexion. À la mairie, une rencontre est consacrée à l’évolution de la chasse en Corse, entre héritage et perspectives. Le programme inclut également la projection du film Altore, le nouvel envol du gypaète, suivie d’échanges sur les enjeux environnementaux, notamment l’usage des munitions sans plomb et la pollution plastique en Méditerranée.
Un hommage particulier est rendu à Michel Carrega, figure reconnue du tir et du monde de la chasse, dont le parcours illustre l’exigence technique et l’attachement à ces pratiques.
Enfin, les soirées donnent une tonalité plus festive à l’événement avec des concerts mêlant création contemporaine et identité insulaire, confirmant la volonté des organisateurs de croiser traditions, transmission et vie culturelle locale.
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