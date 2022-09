Santa-Maria-di-Lota : Une nouvelle pelouse pour le stade de Miomu

Le nouveau terrain du stade de Miomu qui a été posé cette semaine est une nouvelle étape du vaste chantier de rénovation des équipements sportifs entrepris par la Cab .

Après le Cosec de Furiani et celui de Montesoro , Pépito-Ferretti inauguré en avril dernier, c'est donc au stade de Santa-Maria-di-Lota de se refaire une beauté. Rénovation des vestiaires, nettoyage des tribunes, nouvelle pelouse : avant la fin de l'année prochaine le relooking de la structure sera terminé, mais joueurs et habitués constatent déjà le changement sur les 8 450 m2 du terrain qui est le premier de C orse a avoir ét é rénové avec des produits 100% naturels et certifiés BIO tels que le liège, le coco, l'écorce ou le tourbe au lieu de du SBR (déchets de pneus). Un véritable coup de pinceau pour cette ancienne structure qui accueille chaque semaine des centaines de joueurs. « La modernisation de nos équipements sportifs est l’un des enjeux majeurs de notre Projet de territoire., explique le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo

qui veut faire des ces équipements « des lieux de cohésion sociale et d’émancipation de notre jeunesse, attractifs pour le plus grand nombre ».