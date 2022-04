Santa-Maria di Lota : Chat cabot, un atelier pas comme les autres…

Leur complémentarité les aide à avancer et pousse leur créativité au-delà de leurs limites. Ils ont chacun leurs propres sources d’inspiration, « Moi, mon travail est essentiellement basé sur la femme et sur l’amour, c’est très romantique et très littéraire comme monde. C’est la femme au sens noble du terme, la manière dont elle est représentée à travers les âges, àtravers le temps et en tant que sculpteur de bois, c’est quelque chose qui me parle énormément. Je dirais que je le retrouve dans tout, mis à part quand je fais du design où là j’ai tendance à aller chercher dans ma famille et dans mes racines, assez bizarrement. » précise Fred.

Dans les œuvres de Boris on retrouve beaucoup son côté Warhol et son côté Street Art, entre autres. Pour Caroline, les influences sont multiples : «Je travaille sur la femme aussi, mais je dirais plus sur le corps que sur la femme, même si la femme a une grosse importance dans mon travail, j’en suis une moi-même donc forcément, ça compte. Ensuite, je vais essayer de travailler sur le mouvement et après, comme je suis un peu autodidacte, je vais surtout tâtonner, essayer d’utiliser de nouveaux matériaux, faire quelque chose de classique avec des matériaux qui sortent de l’ordinaire et inversement. J’ai peut-être un univers assez « poétique » on va dire. ».

U tragulinu de l'art

Créé en avril 2021 par trois artistes singuliers, Fred Leonardi, Boris Itamard et Caroline Vittori, Chat cabot est un atelier de création artistique ouvert à tous les passionnés ou amateurs d’art qui souhaitent s’y aventurer et découvrir les artistes dans leurs univers.Le visiteur est ici face à trois univers différents avec leurs propres sources,inspirations, techniques et matériels mais il est surtout face à trois univers qui évoluent et interagissent au sein d’un même univers. L’art inspire l’art, et c’est ce qui alimente en partie leur création. Tout évolue vite lorsqu’ils travaillent en symbiose dans cet atelier qui donnerait presque un sentiment de magie.Des points de vente éphémères sont régulièrement ouverts dans toute la Corse. « On a tous connu les camions qui passaient vendre des outils à droite à gauche… U tragulinu ! » se remémorent Fred et Caroline « L’idée c’est de revenir aux racines de ce qu’on fait, être itinérant et aller au-devant des gens en essayant d’avoir plus de liberté. ».