Santa-Lucia-Di-Mercurio : une galerie de peinture au cœur du Bozziu

Joseph-Antoine Salviani, enseignant de Lettres Modernes à Bastia, a fait des études d'Art à l’Université de Montpellier Paul Valéry, puis de Lettres à l’Université de Corte. Tout à la fois peintre, auteur, poète, son travail reflète l’amour et l’attachement à sa terre de Corse. Humaniste et généreux, chacune de ses œuvres est le fruit d’une sensibilité extrême qui le conduit à représenter également le monde et ce qui l’entoure.Amoureux fou de son île et plus particulièrement de sa région où il vit, le Boziu, c’est presque au quotidien qu’il se bat pour la mettre en lumière. Chaque année, chaque été, il expose ses toiles, chez lui, dans un écomusée, en pleine nature au milieu des immortelles, du romarin, du maquis corse. Mais cette année Johanna et Joseph Antoine Salviani sont allés encore plus loin en ouvrant une véritable galerie d’art en face de la petite chapelle, dédiée à St Antoine de Padoue, du hameau de Piandivallu.« Cette galerie a été ouverte pour rendre hommage à mon oncle Petru d'où son nom de Galleria di ziu petru » explique notre artiste. « En exposant chaque année, en ouvrant cette galerie l’objectif est de montrer que la région du Boziu peut aussi proposer une offre culturelle digne de ce nom. Après l'écomusée, la bibliothèque pour tous, une galerie s'est imposée à nos yeux ».Dans une cave authentique la galerie abrite son exposition annuelle mais elle est aussi ouverte à d'autres artistes et de manière gratuite. « Notre objectif reste toujours le même, le développement du village. Notre militantisme pour la montagne reste notre moteur » souligne JA Salviani. « Les toiles avaient pour objectif cette année de faire un clin d’œil au peintre nîmois Soulages. Il s’agissait d’avoir un fil conducteur avec le noir comme couleur. La technique reste la même avec l’acrylique et le relief. De plus la nature, le minéral, l’eau furent des fils qui m'ont aidé. Le fait d’avoir passé l’année au village m’a permis d’observer cette nature à différents moments de la journée. La nuit fut aussi un moment important d’inspiration. Peindre au village ce sont des instants absolus de plaisir, des instants de magie...Imaginer le tableau, les couleurs, l'endroit où il occupera sa place..Tout autre chose ne reste que littérature. Ici la douleur, la peine, s'estompent, laissant place à un bout de rêve ».A voir !