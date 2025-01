"Sans bateau, plus de sauvetage" : la SNSM de Calvi lance un cri d’alerte

Depuis 1955, les bénévoles de la SNSM de Calvi veillent sur 140 km de côte, du nord de L’Île-Rousse au golfe de Porto. L’an dernier encore, ils ont réalisé 447 interventions. Mais aujourd’hui, leur capacité à secourir est menacée. Leur bateau actuel, en service depuis 38 ans, arrive en fin de vie. Pour le remplacer, la station devait recevoir en 2025 un navire hauturier conçu pour répondre aux exigences de sa zone d’intervention. Pourtant, faute de partenariat financier, le bateau promis à la station balanine a été réaffecté à une autre station sur le continent.

Selon le communiqué, le projet de financement, qui devait associer la SNSM, la station de Calvi et la Collectivité territoriale, a été remis en cause, et le Guardianu a finalement été attribué ailleurs. « Notre nouveau bateau, celui qui devait nous permettre de continuer à vous sauver ? Il n’arrivera jamais à Calvi mais va partir sur le continent »,regrette la SNSM.



Un avenir incertain pour le sauvetage en Balagne

Pour les bénévoles, cette décision met en péril la sécurité en mer. « La situation est grave et inacceptable », insiste la SNSM, qui interpelle ses interlocuteurs : « Nous avons tenu tous nos engagements. Nous demandons que les protagonistes tiennent les leurs. »



L’association rappelle le rôle essentiel de la station. Lors de la tempête du 18 août 2022, les sauveteurs de Calvi ont secouru des plaisanciers toute la nuit et permis de déséchouer plus de 50 navires dans les semaines suivantes. « Ceux qui, toute l’année, répondent aux SOS des naufragés, peu importe les conditions météo, c’est nous. Mais sans bateau, c’est terminé », alerte la SNSM qui appelle aujourd’hui à une mobilisation générale, tant des pouvoirs publics que des citoyens, pour éviter sa disparition. « La sécurité en mer ne peut être sacrifiée. Ensemble, sauvons la SNSM de Calvi. »