San Roccu célébré à Pietracorbara : une tradition qui fédère toute la communauté

Au cœur du Cap Corse, Pietracorbara s’étend sur 2 600 hectares et regroupe sept hameaux où vivent environ 700 habitants en hiver, un nombre qui triple durant la saison estivale. Dans ce contexte, l’association «Les Chapelles de Pietracorbara » a vu le jour en 2008, portée par une dizaine de bénévoles passionnés désireux de sauvegarder et d’animer le patrimoine religieux de leur commune. « Notre association a commencé modestement, mais nous comptons désormais une centaine de membres », précise Sylvia Burroni, la trésorière, soulignant la diversité des profils qui composent ce collectif. « Chacun apporte son savoir-faire, son expérience et sa sensibilité pour contribuer à la préservation et à la valorisation de nos chapelles. »



Au-delà de la restauration, l’association veille à maintenir une vie autour de ces lieux sacrés à travers des visites guidées, des actions de solidarité et des événements culturels, comme des ateliers pour les enfants. « Nous nous efforçons de créer une véritable synergie entre nos hameaux, parfois divisés par le passé », ajoute Sylvia Burroni. « Notre objectif est de rassembler toutes les générations et de renforcer le lien social au sein de notre commune. »



L’année 2024 a été riche en initiatives : visites du patrimoine local, repas partagés, ateliers créatifs pour Noël, messes et célébrations dans les différentes chapelles des hameaux, sans oublier un stage d’orgue organisé avec le soutien des conservatoires d’Ajaccio et de Bastia. Forte de son succès, l’association a su se faire connaître bien au-delà des frontières communales, notamment grâce à une présence active sur les réseaux sociaux.





Une ferveur intacte pour la fête de San Roccu



Ce 16 août, le hameau de Pietronacce, habituellement calme avec ses dix résidents permanents, s’est animé pour la célébration de San Roccu. Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées autour de la petite chapelle dédiée au saint, véritable bijou du « baroque rural ». Datant du XVIIe siècle, elle fut à l’origine un oratoire dédié à Saint Sébastien avant d’être agrandie au XVIIIe siècle pour honorer également Saint Roch, protecteur des pestiférés. La chapelle, avec ses murs peints à la chaux, son faux plafond en bois et son autel en stuc, est un témoin précieux du patrimoine local. Saint Roch, figure emblématique de la piété populaire, est né à Montpellier vers 1350. Après avoir consacré sa vie aux soins des malades, il fut lui-même victime de la peste avant d’être miraculeusement guéri, selon la légende, grâce à l’intervention d’un chien qui lui apportait du pain quotidiennement. Son dévouement envers les nécessiteux et son endurance face à l’adversité en font un modèle d’altruisme et de foi.



Lors de l’homélie, le père Michel Magdeleine, curé de la paroisse de Brando, a rappelé l’exemplarité de Saint Roch : « Il nous montre le chemin de la vie comme Dieu l’a conduit lui-même. Inspirons-nous de son espérance et de son dévouement. » La messe, animée par la chorale de Sisco, s’est poursuivie par une procession dans les ruelles du hameau, où la statue de San Roccu a été honorée. La distribution des petits pains, en souvenir du miracle du saint, a ensuite marqué le point culminant de la célébration.



Alors que les festivités se prolongeaient autour d’un buffet généreusement garni par les villageois, le père Magdeleine, accompagné à l’accordéon par le virtuose Armand Paoli, a entonné « Les Feuilles Mortes ». Une symbolique forte pour une tradition bien vivante qui, en ce 16 août, a réuni toutes les générations à Pietronacce.