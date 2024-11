San Martinu-di-Lota a fêté son saint patron

E Stradelle San Martinaghje qui ont concouru à una bella ghjurnata di festa é di spartera initiée et organisée avec le concours de la municipalité présidée par Marie-Hélène Padovani.

Après avoir fondé le premier monastère français, saint Martin fut nommé évêque de Tours en l'an 370.En Corse, comme dans la plupart des pays de vignes, le 11 novembre est une date importante pour les vignerons qui fêtent San Martinu, leur saint patron. Ce jour-là, on tire le vin nouveau que l'on goûte. Une tradition ancienne veut que l'on fasse la tournée des caves et les vignaghjoli acclament joyeusement "San Martinu, divizia", une formule qui annonce l'abondance.Antoine Retali se souvient. "La pieve de Lota était réputée pour ses vins, on l'appelait la cave des Romains. Dans ma famille, la tradition vitivinicole était importante. Nous faisions les vendanges et, pour San Martinu, on avait l'habitude de déguster le vin nouveau. Pratiquement, chaque famille avait sa cave et sa propre production, on dit que le vin est buvable à partir de la San Martinu".L'église paroissiale placée sous la protection du saint a été édifiée au XVIIe siècle, la messe concélébrée à 11 heures a réuni, comme tous les ans, les fidèles de la commune et nombre de confréries invitées par à Confraterna Santa Croce.Au-delà de l'aspect religieux, la commune de San Martinu, comme toutes les communes d'ici et d'ailleurs, rend hommage aux victimes de la Grande Guerre.Marie-Hélène Padovani, la maire, a ainsi procédé au dépôt de gerbes pour commémorer l'Armistice, cérémonie avec laquelle a communié avec beaucoup d'émotion, la foule de tous ceux venus honorer la mémoire des soldats tombés lors du premier grand conflit mondial.Cette journée met, en effet, en avant un aspect doublement symbolique ainsi que Antoine Retali le souligne."La particularité de ce jour réside dans le fait que nous organisons deux manifestations, une laïque et l'autre religieuse qui se déroulent de concert car, nous sommes attachés à perpétuer ces traditions sans une forme de nostalgie en pensant à la modernisation galopante qui a un peu perturbé nos anciens usages. Nous avons restructuré notre confrérie qui compte environ 25 membres, aujourd'hui, elle vit plus intensément".Elle attendait une centaine de confrères venus d'ailleurs, une manière pour la confrérie locale de partager tous ensemble cette journée conviviale qui s'est terminée par un buffet.San Martinu, patron des vignerons n'est pas sans rappeler l'importance du vin dans la célébration religieuse, et sa symbolique spirituelle : le fruit de la vigne en relation avec le sang du Christ, source de vie et de rédemption à condition de le consommer avec modération.Les festivités ont débuté ce dimanche avec un repas nustrale préparé avec le concours des associations du village : l'associu l'anziani di e pieve di lota, Boccia Di San Martinu, Festival Rock'in Paese, Cunfratèrna-Santa-Croce-di-San-Martino,Leccia Sola et