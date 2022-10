Salon du chocolat de Bastia : la Corse a marqué des points aux concours de pizze

Philippe Jammes le Dimanche 16 Octobre 2022 à 17:50

Le rideau est tombé sur le 10e Salon du Chocolat et des délices de Corse de Bastia. Un événement qui fait pratiquement courir toute la Corse sur la place Saint-Nicolas devenue l'espace de trois jours le rendez-vous le plus gourmand de l'île. Mais s'il a été fait honneur aux mille et une douceurs, la pizza sous toutes ses formes y a également trouvé sa place de vendredi à dimanche