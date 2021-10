Salon du chocolat à Bastia : Mercotte, invitée d'honneur de la 9ème édition

Pierre Savelli, maire de Bastia : "Enfin le salon du chocolat revient, après un an d'absence, on avait l'impression que ça en faisait 10 !"



Linda Piperi, adjointe à la mairie de Bastia déléguée à l'attractivité économique et à l'animation : "C'est une vitrine du savoir-faire local."



Jean Dominici, président de la chambre de commerce de Corse : "Nous sommes heureux de soutenir ce salon qui représente d'importantes retombées économiques durant l'arrière-saison".



Louis Pozzo-di-Borgo, président de la communauté d'agglomération de Bastia et élu territorial : "En ces temps, c'est un évènement qui fait du bien, qui est un lieu de rencontre encré dans la culture de Bastia".