Salon des éditeurs de Corse : auteurs et éditeurs insulaires à l’honneur à Paris

Il y avait du monde samedi matin à l’ouverture du Salon des Éditeurs de Corse. Une quarantaine de personnes se sont pressées dans l’Hôtel de l’Industrie, en plein cœur du 6e arrondissement de Paris, pour assister à la projection en avant-première du documentaire James Corsica Boswell, réalisé par Lionel Dumas-Perini.

Pendant deux jours, plus de 800 titres d’auteurs et éditeurs corses ont été mis à l’honneur dans cet espace de plus de 200 m2, comme l’explique Alain Piazzola, président de l’association des éditeurs de Corse : “C’est la troisième édition du salon. L’idée était de rassembler les membres de l’association, mais aussi des associations invitées, afin d’exposer le plus grand nombre de livres, réaliser des conférences et des dédicaces qui mettent la Corse à l’honneur.”

Et pour cela, la communication a été bien pensée. “J’ai commencé le travail il y a un mois”, raconte Justine Willa, responsable de la communication du salon. “L’idée était de faire une communication très visuelle, pour que les internautes puissent identifier tout de suite chaque auteur et éditeur.” Un pari qu’elle estime très réussi : “On a eu une grosse augmentation des abonnés sur le compte Instagram. Les gens ont beaucoup repartagé les informations. Et en un mois, on a eu 820 visites sur le site Internet.”





Et les premiers ravis de ce week-end, ce sont les auteurs. “C’est la première année que nous participons au salon”, explique Frédéric Federzoni, dessinateur et créateur du héros de bande dessinée Petru Santu. Tout en dessinant une planche de son prochain tome sur sa tablette, il poursuit : “c’est l’occasion de rencontrer un nouveau public à Paris.”

Quelques tables plus loin, Philippe Pierangeli, photographe et auteur du magazine Isula Muntagna, feuillette les pages de son dernier ouvrage Muntagna Ciccona pour le présenter à un visiteur. “L’année dernière, j’ai eu pas mal de passage sur mon stand”, raconte-t-il. « J’espère en avoir encore plus cette année pour faire découvrir ma revue au plus grand monde. »

Car l’intérêt de ce salon, c’est avant tout de faire connaître les auteurs corses au niveau national.