Avant Caen - Benoît Tavenot (SC Bastia) : « On a un devoir de performance pour bien terminer la saison »

«En faisant un match complet et en prenant les 3 points contre Caen, ce sera la meilleure des façons de remercier notre public » déclare le défenseur Dumè Guidi. « Ce serait aussi l’idéal pour rester sur une bonne dynamique pour entamer la nouvelle saison ».

Alors que le Sporting ambitionnait de jouer les trouble-fêtes pour les places de barragistes pour la Ligue 1, il devra se contenter d’une place dans le top 10. « Perso terminer à une 8e place dans la phase de reconstruction du Sporting, avec un nouveau staff, un nouveau directeur sportif, de nouveaux joueurs constitue une bonne saison », souligne Dumè Guidi. « C’est peut-être notre place, car on n’a pas été assez réguliers pour réussir mieux, mais pour une année de transition c’est bien. On a perdu des points bêtement et c’était parfois rageant, mais on a embêté aussi les bonnes équipes de ce championnat».





Et Benoît Tavenot, l’entraîneur, qu’en pense-t-il lui ?

« Avant tout je tiens à remercier toutes les composantes du club qui nous ont permis de travailler dans de bonnes conditions. Aujourd’hui, l’ambition est de terminer par une victoire contre Caen, une équipe qui a galéré toute l’année avec pourtant un effectif taillé pour jouer les premiers rôles. Caen c’est pour moi un accident industriel. Ce samedi, il y aura du monde au stade, et je ne veux pas qu’on se rate. Qu’on le veuille ou non, il y a un relâchement des joueurs, mais je leur ai demandé plus de rigueur, car il faut terminer cette saison correctement et ce sont les joueurs qui en ont les clés ».





Avant le match de vendredi dernier contre Guingamp, le coach bastiais avait expliqué que, si le Sporting totalisait 50 points au terme de cet exercice, il aurait fait un bon championnat. Las, le Sporting ne pourra faire mieux que 48. « On a fait une bonne saison sur notre travail, notre progression. Au fil des matchs, on a vu qu’on pouvait rivaliser avec les meilleurs, on a performé. Mais à l’arrivée je suis frustré par rapport aux résultats. On aurait pu gratter plus, mais, sur le travail, je suis satisfait. Sur la mentalité de travail, c’est aussi une bonne saison, mais j’ai du mal à me contenter d’une 8e place. C’était bien… mais ! Je n’ai toujours pas digéré contre défaite à Paris, par exemple. Ce samedi on a un devoir de performance pour bien terminer ».





La suite, avant une reprise des entraînements fin juin ?

« Lundi on a débuté les entretiens individuels, on les clôturera lundi. Ensuite, on aura des réunions hebdomadaires avec Fred (Frédéric Antonetti) et la cellule de recrutement ».

----

À noter que pour cette clôture à Furiani manqueront à l’appel pour cause de blessures : Akueson, Guevara, Janneh, Aïki. Enfin, en raison de l’affluence, la partie haute de la tribune Nord est ouverte à la vente.