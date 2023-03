Salon de l'agriculture : l'eau florale de feuilles d'olivier de Monticellu, soin miracle pour la peau

L’olivier a toujours eu une forte symbolique. La paix, la longévité, l’espérance, la victoire, la force… Pour Agnès Ferreri, cet arbre a été synonyme de renouveau.



Tout débute il y a un peu moins d’un an en Balagne. L’habitante de Monticellu, alors productrice de produits cosmétiques à base d’immortelle sauvage est désespérée. A cause de la sécheresse, deux tiers des pieds d’immortelle de son champ ont séché. « Je suis passée d’une production de 27 litres à 10 litres en une année », déplore l’agricultrice. Pour la femme qui a créé depuis maintenant 12 ans sa marque « Altiera » (ndlr; signifie prendre de la hauteur en Corse) basée sur le travail de l’immortelle, c’est l’hécatombe. Inquiète, elle se confie à une personne âgée de son village qui lui conseille alors de se tourner vers l’olivier pour l’hydrodistiller. D’après le Balanin, les feuilles de cet arbre possèdent de grandes vertus anti-oxydantes bonnes pour la peau et le cuir chevelu.

Sur ses 4 hectares où elle récolte l’immortelle, Agnès Fererri possède de nombreux oliviers, elle se lance alors à la conquête de l’arbre de l’espérance.







Un travail long et périlleux



Si elle a l’habitude de distiller l’immortelle, la productrice ne connaît que très peu les feuilles d’olivier. Elle essaie d’abord de trouver en Corse des personnes susceptibles de l’aider, mais à sa grande surprise, personne ne travaille cette matière première. « L’olive, on la connaît et on sait ses vertus mais pas celles de la feuille » indique Agnès Ferreri. Après des heures de recherche sur internet, elle arrive à contacter une productrice d’hydrolat basée sur le continent. Cette dernière lui indique qu’il n’est pas possible d’en faire de l'huile essentielle mais qu’il faut plutôt se diriger vers une eau florale. Elle lui explique aussi comment la faire. « C’est un travail long car on ne peut pas mettre les branches dans l’alambic, il faut tailler directement les feuilles », assure l’habitante de Monticellu. Après plusieurs essais, elle arrive à sortir un hydrolat bio à l’odeur subtile, fruitée et inédite. « A ce moment-là, j’ai pensé que j’avais sûrement une bonne étoile au-dessus de la tête », confie-t-elle.







Des propriétés anti-âge



Après avoir fait essayer son spray à tout son entourage, elle en est sûre : « c’est un véritable miracle pour la peau, lance sa créatrice avant d'ajouter, cette eau florale est en effet composée d'actifs antioxydants, les terpènes, qui détoxifient les cellules et protègent la peau des radicaux libres entraînant le vieillissement cutané. La feuille d’olivier est aussi reconnue pour ses propriétés antiseptiques et son eau purifie donc en profondeur la peau et le cuir chevelu. »



Ce « miracle », Agnès Ferreri l’a exporté durant une semaine à Paris, au salon de l’agriculture auquel elle participe depuis 7 ans avec ses huiles essentielles d’immortelle.

Mais cette année, il suffit de jeter un petit coup d'œil sur son stand pour comprendre que l’eau florale d’olivier a maintenant volé la vedette à la fleur endémique corse.