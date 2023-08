Sainte-Lucie : un stage de self-défense au Mille Club

Ce rassemblement organisé par le club Shin Aikido de Sainte Lucie, dirigé par Olivier Chiocca a rassemblé, quotidiennement, entre 25 et 30 personnes.

C'est le coach vauclusien Christophe Balsan, en provenance d'Avignon, et qui entraîne régulièrement des personnels ayant en charge des publics plus ou moins difficiles qui a délivré au fil des séances deprécieux conseils à des stagiaires attentifs.

Une semaine studieuse à l'issue de laquelle de riches enseignements ont été acquis pour répondre à des situations parfois difficiles.