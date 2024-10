Sainte Cécile, patronne des musiciens, installée à la cathédrale d'Ajaccio

C'est un événement important pour la communauté des musiciens corses. Samedi 19 octobre, la statue de Sainte-Cécile a fait son entrée officielle à la cathédrale d'Ajaccio, offrant enfin aux musiciens insulaires un endroit pour honorer leur sainte patronne. Jusqu'à présent, aucune église de l'île ne représentait cette figure vénérée, mais grâce à l'initiative de Paul Mancini et à la mobilisation de plusieurs associations telles que l'Associu di l'Amichi di i Musicanti Aiaccini et les Pescatori in Festa, cette absence a été comblée.



Une grande messe a été célébrée par le Vicaire général du diocèse d'Ajaccio, le père Constant accompagné pour l'occasion par les voix de Jean-Charles Papi et Jean Menconi, ainsi que par le saxophone de Paul Mancin. "C'est un moment historique pour les musiciens de Corse", a indiqué Paul Mancini, fier de voir ce projet aboutir après plusieurs mois de préparation.



Dans la vidéo Jean-Charles Papi et Paul Mancini