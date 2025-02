Saint-Florent : un nouveau centre d’examen pour le code de la route et le code bateau

Les candidats au code de la route et au code bateau n’ont plus besoin de quitter le Nebbiu pour passer leur examen. Depuis peu, le bureau de poste de Saint-Florent, situé au Centre administratif d’Ospedale, accueille un nouveau centre d’examen. Une initiative qui vise à « développer l’offre de services de proximité auprès du grand public », indique La Poste dans un communiqué.



L’organisme, agréé par l’État pour faire passer ces épreuves théoriques, dispose désormais de 17 sites sur l’île. Le centre de Saint-Florent propose ainsi le passage du code de la route (auto et moto), ainsi que du code bateau pour les options « côtières » et « eaux intérieures ».



« Ce nouveau site permet aux habitants de Saint-Florent et des communes avoisinantes de passer leurs codes à proximité de leur lieu de vie ou de travail », précise La Poste. Les examens, d’une durée d’une heure, se déroulent sur tablettes tactiles et sont supervisés par des postiers formés, « garantissant le respect des principes de neutralité et d’égalité ».



Les candidats peuvent s’inscrire directement en ligne sur le site www.lecode.laposte.fr pour le code de la route et sur www.lecode.laposte.fr/bateau pour le code bateau. « Un service client est à la disposition des candidats six jours sur sept pour répondre à leurs questions ou les aider dans leur démarche », précise La Poste.



Les résultats, corrigés par les autorités compétentes, sont envoyés par mail aux candidats. L’examen est proposé au tarif de 30 €, fixé par l’État.