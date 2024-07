Saint-Florent : 2 adolescents blessés par la chute d'un arbre dans un camping

Il était près de 23 heures dimanche quand les faits se sont produits. Ils ont eu pour cadre le camping San Rocco à Saint-Florent où sous l'effet des coups de tonnerre répétés et des violentes averses de pluie et de grêle, un arbre est tombé sur une tente où se trouvaient des adolescents.

La chute de l'arbre a fait, selon les informations du service d'incendie et de secours de Haute-Corse , 2 blessés légers qui au milieu de l'émotion que l'on devine, ont été évacués sur le centre hospitalier de Bastia.

Deux ambulances de du centre de secours de Saint-Florent et une de Bastia, avec un chef de groupe, ont été engagés sur les lieux.

Il y a lieu de noter que le groupe de 12 enfants, sous le choc, a été immédiatement pris en charge par le propriétaire du camping.