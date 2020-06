Saeta : fallanu cutrati !

Les débats se suivent et ne se ressemblent pas à l'Assemblée de Corse. C’est le moins que l’on puisse dire après celui de la semaine dernière sur le Covid 19. On ne badine pas avec la santé et mieux vaut laisser les spécialistes en débattre et prendre les mesures qui s’imposent. Surtout lorsqu’il s’agit de dispositions méticuleuses pour lesquelles on doit impérativement éviter la moindre erreur d’appréciation qui ne pardonne pas.





Mais il semble qu’il y a toujours des gens qui possèdent cette fibre de la vérité et qui se sentent pousser des ailes de soigneurs patentés, estimant détenir des clés miraculeuses de marche en avant. I corci !

On a pu constater par le passé que bon nombre de « spécialistes » ont fait machine arrière et totalement disparus de la circulation médiatique du Covid-19. Fort heureusement d’ailleurs.





Alors, les soigneurs verbaux aux connaissances très moyennes n’auront qu’à bien se tenir - à leur place - afin d' éviter les volées de bois vert qu’ils méritent amplement !

I duttori stropasangui, stetti bassi !

Paba.