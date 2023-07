Sable du Sahara : la qualité de l'air se dégrade en Corse

Depuis ce lundi 10 juillet, la Corse fait face à un phénomène bien connu : une masse d'air chargée en particules désertiques en provenance du Sahara transite sur l'ile. Cette situation a entraîné une augmentation des concentrations de particules en suspension et des niveaux élevés de particules ont été enregistrés. Selon Qualit'Air, organisme de surveillance de la qualité de l’air sur l'ile, les concentrations en particules fines enregistrées par les stations de mesures sont en augmentation et les conditions météorologiques ne sont pas pour le moment favorables à une bonne dispersion de ces poussières.



Cette situation peut avoir des répercussions sur la qualité de l'air et nécessite une vigilance accrue, en particulier pour les personnes sensibles aux problèmes respiratoires. Il est recommandé de limiter les activités en extérieur lorsque cela est possible et de suivre les recommandations sanitaires émises par les autorités compétentes.









