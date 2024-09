SOS Méditerranée en Corse : une pétition qui mobilise et un rassemblement prévu à Bastia

Cette réaction fait suite à une série d'événements programmés par SOS Méditerranée, dont la projection du documentaire Mothership ce lundi 23 septembre à Bastia, au cinéma Le Régent, dans le cadre du festival Arte Mare. Ce film, tourné à bord du navire de sauvetage Ocean Viking, sera suivi d’un débat autour des opérations menées par l’association en Méditerranée. Mais cet événement ne laisse pas indifférent. Plusieurs mouvements nationalistes et d'extrême droite, dont Forza Nova, Reconquête Corse et le RPR, ont appelé à un « rassemblement pacifique » devant le cinéma pour « s'opposer à la propagande dangereuse menée par l'ONG ».



"De fausses informations circulent "

Face à cette vague d’opposition, SOS Méditerranée tente de dissiper les malentendus. Sophie Beau, co-fondatrice de l’ONG, a précisé que la création de cette antenne bénévole ne signifiait pas l'ouverture d'une structure physique en Corse : « Une antenne de SOS Méditerranée dans un territoire, c’est un réseau de bénévoles qui se regroupent pour organiser des actions de sensibilisation auprès du grand public ou des scolaires afin d’informer sur les drames humanitaires qui se passent en Méditerranée et sur l'action de SOS Méditerranée », a-t-elle rappelé. Pour calmer les inquiétudes, Sophie Beau ajoute : « de fausses informations qui circulent » autour de l'ONG. « Par exemple, SOS Méditerranée ne dispose d’aucune antenne où des migrants sont accueillis ou débarquent », précise-t-elle, avant de souligner l'importance de la mission de l'association : « Nous avons une mission compliquée à mener par ailleurs, qui concerne un sujet de vie ou de mort pour des milliers de personnes. Nous préférons mobiliser notre énergie sur la poursuite de cette mission et la mobilisation des citoyens, puisque nous avons besoin de 24 000 € par jour pour mener notre mission de sauvetage en mer. Et ces 24 000 €, on les trouve très majoritairement auprès des citoyens. »



Toutefois, ces explications n'ont pas calmé les critiques.. Ce soir, à Bastia, la rencontre entre SOS Méditerranée et ses opposants pourrait offrir l'occasion de lever les incompréhensions, ou au contraire, raviver les divergences.