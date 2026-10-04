SNSM d’Ajaccio : après 40 ans à la présidence, Claude Ricci passe la barre à Arnaud Clercin

« Arnaud, à toi la barre ! » Quelques mots pour une page qui se tourne après quatre décennies. Ce samedi 3 octobre, à Aspretto, Claude Ricci a officiellement transmis la présidence de la station SNSM d’Ajaccio à Arnaud Clercin. Dans les rangs, beaucoup de sourires, quelques regards émus et la sensation d’assister à un moment particulier de l’histoire de la station.



Pour Claude Ricci, forcément, l’instant est chargé. « Il va falloir que je fasse mon deuil de tout ça », confie-t-il. Mais derrière l’émotion, il y a aussi la sérénité de celui qui sait que la suite est assurée. « La suite est en place et ils ont toute ma confiance », assure-t-il. À 74 ans, celui qui arrivait au terme de son mandat avait fait de la préparation de cette succession une priorité. « Ce n’est pas un choix individuel, c’est le sens de la vie. Il faut bien renouveler les équipes, motiver les nouveaux entrants », explique-t-il.



Devenir président de la SNSM n’avait pourtant jamais été son projet. Alors pilote du port d’Ajaccio, Claude Ricci est sollicité par le directeur des affaires maritimes. À l’époque, la SNSM est quasiment à l’arrêt en Corse-du-Sud : les vedettes de Bonifacio et de Propriano ont été réformées et celle d’Ajaccio arrive en fin de vie. Sa mission est alors de remettre la station sur pied. « Au début, la tâche était ardue. Ça a fini par être exaltant, fascinant », se souvient-il.



Quarante ans plus tard, les moyens ont considérablement évolué : bateaux mieux entretenus, aides à la navigation, matériel plus performant. Mais les interventions restent nombreuses. Claude Ricci observe aussi une évolution des pratiques en mer. « La mer, qui était avant le domaine de certains passionnés, est devenue, comme beaucoup de domaines, un objet de consommation », constate-t-il.

