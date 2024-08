SC Bastia : le point avec Claude Ferrandi, Frédéric Antonetti et Benoit Tavenot

« Je tiens à dire que je ne suis pas un directeur sportif classique, ni même un coordinateur sportif. Je suis surtout un ancien entraîneur et je suis venu dans le but de faire évoluer le club, entrer dans un nouveau cycle. Et pour cela on a mis au point une politique sportive bien définie.

Aujourd’hui pour un club comme le nôtre, il est très compliqué de faire signer des joueurs de 25 ou 27 ans. On travaille donc dans la post formation. On prend des jeunes de National, de N2, voire plus bas et le but est de les faire progresser, de les amener au plus haut niveau. En Corse, il y a un potentiel. On peut trouver 1 ou 2 joueurs par an qui peuvent prétendre à être pro. A nous de les aider.

Mais ça ne se fait pas en un jour. C’est important car cela permet de garder une identité. On est dans la post formation donc on recrute beaucoup de jeunes de 18 à 23 ans. Parmi eux il y a du talent. C’est jeune certes mais j’ai bon espoir que ça prenne.





Pour mener cette politique on a créé une cellule d’observation pour repérer de jeunes joueurs partout dans le monde, des bons joueurs il y en a de partout, des joueurs qui entrent bien sûr dans les possibilités financières du club. Ma réflexion est simple. Si vous prenez les 25 joueurs retenus par Didier Deschamps pour l’Euro, 9 n’ont pas eu un parcours linéaire. On veut être dans ce créneau. A l’intersaison 11 joueurs sont partis, 14 sont arrivés, dont 4 qui dans 1 ou 2 ans devraient faire partie de l’effectif. Car il faut parler aussi de la réserve et de son responsable Manu Giudicelli qui fait partie intégrante de cette politique. Quant à Benoit c’est un grand formateur et il est là pour les faire progresser.





- La venue du défenseur colombien Guevara, est le fait de la cellule d’observation ?

- On cherche de partout. On élargit les champs d’horizon avec l’aide de la DATA.* On fait le tri. On est tombé sur Guevara. On pense qu’il a les qualités mais il faut qu’il s’adapte. On a voulu commercer quelque chose de nouveau, on a surement pris un risque, on l’assume. C’est un joueur à faire progresser, il faut laisser le temps au temps. Dans notre budget on doit vendre 1 à 2 joueurs par an.





- Côté attaque ?

- Le recrutement est pratiquement bouclé. On a besoin d’un avant-centre, d’un joueur qui apporte. On a un bon profil, un joueur grand, costaud, doté d’un bon jeu de tête. On espère concrétiser. Mais on peut aussi très bien fonctionner sans avant-centre mais sur la durée ça peut faire du bien d’avoir un axial. Un joueur au potentiel.





- Beaucoup de jeunes joueurs ...

- On a 7 ou 8 joueurs d’expérience sur lesquels on peut se reposer. On aimerait en avoir plus mais ce n’est pas possible. On regarde d’autres qualités. Les jeunes ont la fougue, la vitesse, l’enthousiasme, le culot et ça peut compenser le manque d’expérience et avec des qualités on avance vite.