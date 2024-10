SC Bastia : Un bon résultat espéré avant la trêve

Avec une défaite à Dunkerque et un nul concédé à Furiani face à Annecy, le SCB fait du surplace dans son championnat et n’a pas eu les résultats escomptés par son entraineur. « Quand j’analyse à froid, on n’était pas loin des trois points supplémentaires, on doit gagner contre Annecy et à Dunkerque on rate de grosses occasions. Mais c’est sûr qu’il y a eu des manques ». Avant la trêve due aux matchs internationaux, du 7 au 15 octobre, le Sporting sera en appel à Pau ce vendredi dans le cadre de la 8e journée de Ligue 2. Les Palois occupent la 11e place du classement avec 11 points, soit à un point derrière les Bastiais, 8es. Des Palois qui restent maitres à domicile avec des victoires contre Martigues, Caen et Lorient.



L’idéal pour les protégés du président Ferrandi serait de ne pas revenir bredouilles du Nouste Camp afin de passer cette trêve bien au chaud dans le haut du tableau. « A nous de faire un bon résultat à Pau pour passer la trêve tranquille » déclarait ce jeudi Benoît Tavenot en conférence de presse. « Pau est une équipe intéressante dans le secteur offensif avec transition et vitesse. C’est un match compliqué qui nous attend car c’est une équipe qui met beaucoup d’énergie dans le jeu, beaucoup d’engagement. Ils ont de l’enthousiasme, de la qualité offensive, beaucoup d’occasions et les équipes qui se sont rendues là-bas ont eu la pression. Aujourd’hui on doit remettre la marche avant, à nous de gagner le rapport de force, de les embêter dans la construction du jeu. Il faudra un bon Sporting pour ramener quelque chose de ce déplacement pour être dans la zone où on veut être au classement»



Quant à la 9e journée, elle se disputera le vendredi 18 octobre avec la venue de Clermont Foot à Armand Cesari



Le groupe pour Pau

Placide - Fabri

Roncaglia- Guidi - Bohnert - Ariss - Meynadier - Akueson

Maggiotti - Vincent - Ducrocq - Etoga - Janneh

Tomi - Boutrah - Cissé- Rodrigues - Tramoni.