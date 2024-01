SC Bastia : Brouard limogé. Michel Moretti et Lilian Laslandes assurent l'intérim

Régis Brouard ne va plus s'asseoir sur le banc du Sporting club de Bastia, les derniers résultats et le comportement de son équipe lui ont coûté ce lundi matin sa place d'entraîneur du SCB.

Déjà contesté pour son dispositif sur le terrain et ses choix, les deux derniers résultats qui ont propulsé le club à 3 points seulement du premier relégable lié à la perspective d'un difficile redressement à l'occasion du prochain derby face à l'AC Ajaccio, ont fini par décider l'équipe dirigeante de se séparer de ses services ainsi que celui de son adjoint, l'ancien buteur maison, Frédéric Née.



Pour les remplacer dans l'immédiat et avant ce derby de la semaine prochaine lourd de conséquences pour l'avenir du Sporting en Ligue 2, Claude Ferrandi et l'équipe dirigeante ont jeté leur dévolu sur Michel Moretti, l'entraîneur de l'équipe de Nationale 3 du club et sur Lilian Laslandes que ses talents de buteur ont amené en fin de carrière à prendre en charge les attaquants de l'effectif "pro" et ceux de l'académie du club..



Cela sera t-il suffisant pour mettre le navire à flot ?

Et qui pour lui succéder, lui qui avait succédé dans les mêmes conditions à Chabert, après l'intérim qui ne pourra aller au-delà d'un match ?

Le club a confirmé en de journée de ce lundi l'information intervenue au niveau du staff du Sporting..