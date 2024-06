« S’inspirer de la terre » : le Festival Creazione s’installe une nouvelle fois à la Citadelle de Bastia

Pour la huitième fois, Creazione, le festival de la mode et du design posera ses valises au cœur de la Citadelle de Bastia, du 13 au 15 juin prochain. Lancé en 2015 par l’Office de tourisme de la ville, l’événement s’attelle à promouvoir les talents insulaires. Au total, ce sont 45 designers – venus de Calvi, de Bonifacio, de Porto-Vecchio, d’île Rousse, de Calvi… - qui investissent, le temps de quelques jours, les salles du musée de Bastia, en présence du parrain et de la marraine de l’événement : le chanteur Patrick Fiori et le mannequin Caroline de Maigret. « On peut avoir un maillot de bain d’une créatrice, devant une œuvre du XVIIIe siècle », lance Véronique Calendini, directrice de l’Office de Tourisme intercommunal de Bastia, qui met en avant une volonté de « bousculer les codes ». Dans ce cadre exceptionnel, le musée sert « de vitrine exceptionnelle qui valorise les créateurs ».



« S’inspirer de sa terre »



Pour faire partie de la poignée de créateurs sélectionnés par les équipes de l’Office de Tourisme, les règles restent inchangées : « Il faut vivre en corse, il faut conceptualiser ici, et s’inspirer de sa terre », assure Véronique Calendini. Ainsi, jeunes artisans et designers confirmés cohabitent. « Les créateurs les plus matures sont toujours là, et ils sont même à l’international, comme celle que l’on va mettre à l’honneur cette année : Karma Koma », précise Véronique Calendini. La créatrice « sera un peu le témoin pour les jeunes, de son aboutissement ».

Cette année, « beaucoup de nouveaux créateurs » font leur entrée dans le festival qui prévoit d’accueillir 5 000 personnes. Ils proposent notamment de l’upcycling, avec entre autres « une réutilisation de voiles de bateaux pour faire des sacs ». Une façon de promouvoir la préservation de l’environnement sur l’île.



La sophistication comme fer de lance



« Cette année, pour le thème, on revient aux basiques, à l’essentiel, on est un peu plus épurés, parce qu’on a pris en maturité », assure-t-elle, alors que le festival sera « le noir et le blanc ». Cette nouvelle consigne donnée par l’Office de tourisme lui-même se base d’abord sur une envie de pureté, mais aussi sur une analyse des propositions faites lors des derniers défilés des grandes maisons de luxe. Alors, certains imaginent des collections capsules, d’autres extraient les pièces fortes en noir et blanc de leur dernière collection. Certains, à l'instar Julie Cesari (Oia Creazione), créatrice de foulards en soie, ne créent que des pièces colorées. « Pour présenter sa collection, elle fait spécialement un grand tissu, sur lequel elle dessine en noir et blanc », précise la directrice de l’Office de Tourisme.

---

En journée, le ticket d’entrée est à 5 euros, et 20 euros pour la soirée. Food trucks, bars à bulles, à vins et à bières seront cette année encore présente, au cœur de la Citadelle de Bastia.