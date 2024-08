Running - Près de trois cents participants à Monacia

Un Trail de 15 kilomètres, un second de 9 kilomètres ainsi qu'une marche de 8 km, et des courses pour les plus jeunes composaient le programme de ce rendez-vous baskets au pied.

Sur le Trail Chjassu di a Mimoria la victoire est revenue Thibault Cueno qui a devancé Lucas Berthet et Jonathan Perrier. En féminines, la première place a été pour Pauline Sanchez. Stéphanie Rocher et Linda Vallois terminent, respectivement, à la 2e et 3e place.

Quant au Trail di A Funtana, disputé sur 9 km, il a couronné le cadet Robin Cotten qui a pris le meilleur sur un autre cadet Evan Montana, alors que la troisième place est revenue au vétéran Jean-Noël Seta. Du côté des dames succès de Romane Bardinet qui a pris le meilleur sur la Cabiste Caroline Perrier et Flavie Landrin.