Rugby : vainqueur à Ollioules, Bastia XV conforte sa première place

Les premières minutes étaient à l'avantage des Varois avec une pénalité réussie par Fouache (3-0)

puis malgré de nombreuses fautes sifflées les Bastiais, sur une contre-attaque, marquaient un essai par Depuis transformé par Fouillou (3-7)

Ollioules répliquait à la 35e minute par l'intermédiaire de Fouachenon, l'essai était transformé ( 8-7)

Mais Bastia vexé reprenait le score par Caselli, à la 38 ème, et Castanier, à la 39 ème, Fouillou assurant les deux transformations.

A la pause la marque était de (8-21) pour Bastia, un score en réalité flatteur pour Bastia XV au vu de la première mi-temps équilibrée.





Les Corses reprenaient la seconde période sur le même rythme avec un essai de l'inévitable Caselli à la 53 ème toujours transformé par Fouillou (8-28)

juste après cet essais les Corses trop indisiplinés récoltaient 2 cartons - Dupuis à la 60 çme et Pagliai à la 63 eme - permettant aux Varois revenir au score par trois fois (une pénalité transformé par Jeanne (11-28) un essai de Murtaud transformé par Sacons (18-28) et à la 65 ème et un essai de Baier non transformé)

Mais les 15 dernières minutes étaient à l'avantage de Bastia, XV. Les Varois étaient, pour leur part, pénalisés à plusieurs reprises par l'arbitre et à la 79 ème les Bastiais, par l'intermédiaire de Giorico, passaient l'ultime pénalité qui donnait le gain du match aux Corses (23-31)

​Un bon résultat pour Bastia XV qui conforte, ainsi, sa place de leader.