Rugby régional - Les Ponettes confirment, le derby pour Lucciana

En Régionale 1, dans ce week-end que l'on pensait sous le signe du rachat pour nos représentants, Portivechju Rugby, après sa déconvenue à Orange, a lâché prise sur son terrain de Lecci face à Valréas en s'inclinant 12 à 42 au terme d'une seconde période où les joueurs du président Giovannoni ont encaissé cinq essais, dont trois en cinq minutes.





A Lumiu l'heure était au derby entre le CRAB et Lucciana. En panne de bons résultats ces derniers temps, les Luccianais ont réalisé une très belle performance ce dimanche après-midi en s'imposant à Lumiu sur le score serré de 22 à 20 et se relancent de la sorte dans cette compétition





En Régionale 2, nos deux représentants ont été à la fête avec dans la Poule 1, le succès ample et bonifié du RC Ajaccio à Sarrola face à au leader Monteux 34 à 14, alors que dans le même temps, dans la Poule 2, les Bleus de Bastia l'emportaient sur le terrain d'Antibes Sophia-Antipolis 35 à 28. Ajaccio et Bastia s'ancrent un peu plus dans les hauteurs de leur classement respectif.