Rugby à Furiani - Montpellier vainqueur du chassé-croisé face aux Harlequins

C'est donc un ensemble montpelliérain en configuration compétition qui se présentait sur la pelouse d'Armand-Cesari au moment du coup d'envoi, alors que les Harlequins procédaient à une large revue d'effectif.



La minute d'hommage à la mémoire du jeune joueur international Medhi Narjissi disparu en mer en Afrique du Sud lançait cette soirée.

Une entame favorable aux Anglais qui filaient à l'essai dès la 4' sur un raid côté gauche de Cleaves transformé par Evans. La réponse montpelliéraine ne tardait pas et après plusieurs temps fort devant la ligne anglaise c'était Tisseron en bout de ligne qui aplatissait. Coly transformait et Montpellier recollait à 7-7 (8').

Les Héraultais prenaient même l'avantage à la 14' sur une pénalité de Coly face aux perches.

Plus présent dans le combat, Montpellier était conquérant.et à la 18' la défense anglaise était tout près de la rupture, mais un en-avant héraultais devant la ligne, gâchait ce ballon d'essai. Ce n'était que partie remise, car deux minutes plus tard sur une poussée du pack montpelliérain, Camara aplatissait. Coly réglait la mire entre les perches et Montpellier faisait un premier break 17-7. Les Héraultais prenaient l'ascendant au fil des minutes, mais certaines maladresses les empêchaient de faire grandir leur marge au tableau d'affichage. Une emprise matérialisée quand même par une pénalité de Coly à la 36' (20-7). Juste avant la pause, les Harlequins, jusque-là bien pâles, retrouvaient des couleurs quand Will Evans, poussé par le paquet d'avants aplatissait. La transformation de l'autre Evans à savoir Jarrod faisait revenir les Anglais à 20-14. Une ultime action sur laquelle le Montpelliérain Cadot écopait d'un jaune.