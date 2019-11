Rugby : Succès des stages vacances du RC Ajaccio

GAP le Lundi 4 Novembre 2019 à 19:27

Les vacances scolaires de la Toussaint, qui viennent juste de prendre fin, ont permis aux dirigeants du RC Ajaccio d'organiser la première édition des stages rugby vacances. Ceux-ci ont été scindés en deux parties, lors de la première semaine ce sont les licenciés âgés de 6 à 9 ans qui ont pris part à ce regroupement au menu duquel figuraient différentes initiations à des sports collectifs divers et variés. En plus de cela ces rugbymen en herbe ont pu partir à la découverte des chemins du patrimoine du côté de Cuttoli-Corticchiato. Une manière d'allier le corps et l'esprit en découvrant le patrimoine local ainsi que les beautés de la flore locale.

Après les plus jeunes ce sont leurs aînés, à savoir les licenciés de 10 à 13 ans, qui ont pu, lors de la deuxième semaine, de cette trêve scolaire prendre part à ces mêmes stages. Cette-fois-ci le rapport à la balle ovale était un peu plus présent avec la mise en place d'une formation liée à l'arbitrage. Quant à l'ouverture sur le monde, elle a été axée sur le handicap. Une mise en situation probante qui a permis aux jeunes licenciés du club ciel et blanc d'avoir une approche différente de ce milieu.

Dans tous les cas les plus petits, comme les plus grands, ont gardé excellent souvenir de ces premiers stages rugby vacances.

