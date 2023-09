Rugby : Montpellier-Castres le 13 octobre à Furiani

Il n'y a pas de match comptant pour la coupe du monde de rugby qui se dispute en Corse.

Certes les amateurs du ballon ovale insulaire ont eu la possibilité d'approcher les Springboks sud-africains venus se préparer en Haute-Corse, mais cela ne vaut pas le spectacle qu'offre la Rugby World Cup qui remplit actuellement tous les stades de France.



Cependant, le parfum propre aux grands rendez-vous du ballon ovale flottera sur l'île aussi.

Le 13 octobre prochain à Furiani, la ligue corse de Rugby a concocté un programme digne d'une finale du Top 14 avec cette affiche Montpellier-Castres qui a, déjà, fait courir des milliers de spectateurs lors des dernières saisons.



Montpellier et Castres constituent, en effet, de grosses écuries du Top 14. Habitués des titres et des places d'honneur, comptant dans leurs rangs de nombreux internationaux, les deux clubs profiteront de cette rencontre amicale imposée par la trêve internationale pour rester dans le rythme avant de reprendre de plus belle le Top 14 le 29 octobre : Montpellier face au Racing, pour se reprendre après un début de saison plutôt timide. Et Castres en essayant d'aller confirmer ses dispositions à La Rochelle.

Nous en reparlerons.