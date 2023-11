Rugby : Le carton du jour pour le RC Ajaccio

Le CRAB étant au repos, quatre équipes sur cinq étaient en lice ce dimanche en championnat avec le derby de Régionale 1 à Lecci entre Isula XV et Lucciana. Un match compliqué pour les Insulaires toujours en quête d'un premier succès et qui se sont inclinés à domicile face aux Luccianais 19 à 15 au terme d'une joute tendue.

Isula XV toujours à la peine en cette entame de saison.



En Régionale 2, le carton du jour est pour le RC Ajaccio qui a dominé en terre ajaccienne Sorgues sur la marque très ample de 76 à 7. Les Ciel et Blanc dominateurs en cette première partie de championnat. Enfin, toujours en Régionale 2, Bastia XV a pris le meilleur sur Pertuis 38 à 24. Des Bastiais qui poursuivent leur bonhomme de chemin dans cette compétition.