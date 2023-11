Rugby - Le CRAB plus que jamais leader

Toutes les équipes corses auraient du être sur le pont ce week-end dans le cadre des différents championnats territoriaux, mais la météo en a décidé autrement. Ainsi au niveau du R1 Isula XV, n'a pas affronté samedi le RC Dignois, à Lecci de même que le RC Ajaccio, cette fois en

R2, qui était l'hôte d'Orange, en terre ajaccienne.

Ce dimanche en Régional 1 à 14 heures, les Balanins du CRAB recevaient les Provençaux de Fos-Sur-Mer à Lumiu alors que le RC Lucciana évoluaient sur le terrain de Valreas.

En Régional 2, les Bleus de Bastia Xv avec leur dernière recrue Dorian Kenil affrontaient RC Pierrefeucain à Volpaghju.





A Lumiu, le CRAB s'est imposé face à Fos-Sur-Mer 26 à 16. Un succès qui permet aux Balanins de renforcer leur première place en tête du championnat. Les Luccianais, pour leur part, n'ont pas connu la joie de la victoire ce même après-midi en s'inclinant sur le terrain de Valréas 32-15.





Quant aux Bastiais ils n'ont pas vraiment fait dans le détail face aux RC Pierrefeucain sur le terrain de Volpaghju. Les Bleus ont inscrit cinq essais (Dervaux, Giorico, Cancellieri, Granet et Rubiano) autant de pénalités et trois transformations par l'intermédiaire de Giorico pour l'emporter sur le score ample et bonifié de 43 à 10