Rugby : Le CRAB et Isula vers la Régionale 1 ?

Lumiu et Isula XV leaders incontestés, respectivement, de la Poule 1 et de la Poule 2 vont en effet avoir l'avantage de recevoir dans leur antre pour cette double confrontation entre Corses et Varois.



L'équipe du Beausset va se présenter, demain, à Lumiu, alors que Le Las en fera de même au stade Claude Papi à Porto-Vecchio. Deux rencontres qui démarreront à 15 heures et qui vaudront leur pesant d'or.

Au-delà d'une place en finale, ce sont surtout les accessits pour la Régionale 1 qui sont en jeu, car les finalistes, qui vont se retrouver le dimanche 30 avril, joueront, automatiquement, à l'échelon supérieur à l'automne prochain. À cela il convient d'ajouter la perspective d'un titre ligue Sud et dans la foulée une participation aux phases finales, cette fois, hexagonales. Voici, donc, les enjeux de ce dernier carré qui ne manque pas de piquant.







Les groupes

Isula XV : Poli, Belanger. T, Laachouchi, Cianfarani, Morelli, Canonici, Leandri-Bartoli, Girard, Marcellesi. T. T, Belanger .JB, Sobra, Marcellesi. D, Magne, Rizzo, Amasio. Remplaçants: Mangion, Mattei, Cesario, Pasqualini, Cecchini, De Lipowski, Hontebeyrie.



CRAB Lumiu: Thiam, Jorand, Agostini, Sturlesi, Lambert, Orsini. T Rodriguez, Saugoufara, Blossier, Martelli, Corazzini, Mariani, Depatcher, Acquaviva, Escudie. Remplaçants: Guerini, Luchetti, Natakasi, Fall, Delene, Orsini. Th, Reyes, Manicacci.