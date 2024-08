Rugby - Furiani prend l'accent anglais avec Montpellier HR-Harlequins de Londres

Deux équipes emblématiques du ballon ovale viennent à leur tour après cinq autres rendez-vous, faire à la promotion du rugby sur l'île.Ainsi, grâce à un partenariat scellé cinq ans plus tôt avec la Ligue Corse de Rugby et après avoir affronté Castres ou encore Bordeaux les années précédentes, Montpellier HR s'apprête à jouer contre les Harlequins de Londres – demi-finalistes de la coupe d'Europe – pour, dans dans le cadre d'un match amical ce jeudi 29 août à 20 heures, mettre un terme à sa préparation avant la reprise du Top 14, le 7 septembre prochain.Une affiche enflammée pour une stratégie visiblement efficace, puisque depuis le lancement de cette initiative, le nombre d'adhérents est passé de 1 000 à 4 000 sur l'île.". "Accueillir une équipe anglaise est une grande fierté pour le rugby corse. Avant tout, parce que c'est une bonne manière de montrer que notre île est capable d'être une vitrine et d'accueillir ce genre d'événement", se réjouissait mercredi soir à la conférence d'avant-match Jean-Simon Savelli, président de la Ligue Corse, à la veille du match, à l'hôtel Mercure de Biguglia.