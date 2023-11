Rugby : Dorian Kenil rechausse les crampons pour Bastia XV

Expatrié au club d’Exeter en Angleterre pour quelques saisons, il revient en France à Périgueux pour y poser définitivement son sac, ainsi que son mètre 90 et ses 105 kilos. Après plusieurs saisons en tant que joueur et capitaine en Pro D2 et Fédérale 1, il sera l’entraîneur-joueur de Périgueux lors de la remontée du club en Pro D2 en 2011.



Dorian Kenil au-delà de sa passion pour le rugby voue, également, un amour certain pour la Corse qu’il fréquente depuis son enfance. Amoureux de cette terre et en particulier du GR20.

Résidant, désormais, à Oletta, Dorian Kenil a croisé le chemin d’Alain Del Moro. Celui-ci en bon VRP de l’ovalie bastiaise, et de Bastia XV en particulier, est parvenu à le convaincre de rechausser les crampons à 46 ans.





C’est donc une recrue de poids, à tous les sens du terme, mais surtout d’expérience que les Bleus viennent d’enregistrer. Un troisième ligne qui connaît à l’évidence toutes les ficelles du métier qu’il résume de manière très simple : « il faut faire preuve de suffisamment de roublardise pour anticiper les plans de jeu de l’adversaire. Je ne fais pas toujours du beau, je veux faire de l’efficace ». Tout est dit.

Voilà donc Bastia XV doté d’une poutre en troisième ligne qui sera alignée dès ce dimanche contre Pierrefeu.