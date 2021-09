Rugby : Andorre dispose de la Squadra Corsa

Les Andorranes, habituées des joutes à sept dans le cadre de confrontations européennes, affrontaient, cette fois à XV, une Squadra Corsa, à l'effectif remaniée, à près de 80%, et qui surtout prenait part à son premier match depuis le mois de mars 2020. Les Ponettes entamaient la rencontre par le bon bout en allant deux fois derrière la ligne par l'intermédiaire de Bonino-Marioni et Pedie. Les Andorranes réagissaient sur un essai transformé, mais à la pause c'étaient les insulaires qui viraient en tête 12 à 7.

Le second acte ne devait pas être de la même veine pour les joueuses d'Henri Bonino. La Principauté d'Andorre revenait rapidement à la hauteur de la Squadra Corsa (12-12) mais cette dernière réagissait pour se donner un petit peu d'air sur un nouvel essai transformé (19-12). La fin de rencontre était difficile pour les insulaires qui perdaient de nombreuses joueuses sur blessure. Les Andorranes prenaient la confrontation à leur compte pour, finalement, s'imposer 31 à 19.

Malgré la défaite un galop d'entraînement intéressant pour les Ponettes qui vont retrouver, rapidement, le championnat de Fédérale 2. Quant à la Principauté d'Andorre, qui a en ligne de mire le championnat d'Europe 2022 à XV, elle a affiché de belles dispositions en attendant ce rendez-vous Continental.