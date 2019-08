Route territoriale 11 : Un motard alcoolisé roulait à 216 km/h

otal, une vingtaine de militaires de la gendarmerie ont été déployés sur ce dispositif.

"Face à l’augmentation du nombre d’accidents sur les routes du département, le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse a mené une opération coordonnée avec les motocyclistes de l’escadron de départemental de sécurité routière de la Haute-Corse (EDSR 2B), les militaires de la brigade de Borgo, de la brigade Penta-di-Casinca et de l’escadron de gendarmerie mobile 24/2 de Bayonne sur la RT 11. Au tEn présence du préfet de la Haute-Corse, du colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Corse et du chef d’escadron, commandant la compagnie de Bastia, les gendarmes ont relevé 23 excès de vitesse.Parmi les contrevenants, un motard a été contrôlé à la vitesse de 216 km/h, pour une limitation à 110 km/h. De plus, positif au dépistage d’alcoolémie avec un taux de 0,55 mg/l, il a immédiatement été placé en garde à vue et sa moto a fait l’objet d’une mise en fourrière administrative pour une durée de 7 jours.

La vitesse au volant s’avère être un des facteurs générateurs d’accidents graves ou mortels, c’est pourquoi le respect des limitations de vitesse est impératif pour sauver des vies."