"Route des Sens" : une vitrine au salon de l'agriculture pour producteurs et artisans corses

Sur les routes des villages corses, impossible de louper ce panneau au logo bleu "Route des Sens authentiques" suivi du nom de l'exploitation. S'ils sont devenus courants, à quoi correspondent-ils et sont-ils gages de qualité ?



En 2014, l'Office de développement agricole et rural de Corse (Odarc), a souhaité développer un produit agrotouristique pour mettre en lumière les savoir-faire présents sur l'île. "Ce label devait permettre aux producteurs d'avoir des outils de communications et de, pourquoi pas, développer leurs activités", détaille Claudine Bianchi, animatrice du réseau Route des Sens depuis son avènement. En contrepartie, les artisans et agriculteurs doivent proposer un point de vente direct ouvert au minimum trois mois dans l'année pour pouvoir accueillir les visiteurs. Il faut aussi répondre à une charte exigeante, garante d'un savoir-faire d'excellence. "Tous les produits doivent détenir un label par exemple l'IGP, l'AOP ou AOC... pour les élevages, tous les animaux doivent être de race corse", poursuit Claudine Bianchi.



Pari gagné, dix ans plus tard, la Route des Sens détient un site internet qui référence tous les producteurs, publie un guide distribué dans toutes les microégions et offices de tourisme et fourni plusieurs centaines de pancartes dans toute l'île.L'Odarc a aussi investi pour des campagnes de communication dans les aéroports mais aussi, en partenariat avec l'Agence de tourisme de la Corse (ATC), pour un stand sur le salon de l'agriculture 2024. "On a bien remarqué que les touristes viennent de plus en plus chercher de l'authenticité, le contact avec les producteurs", constate Angèle Bastiani, présidente de l'ATC.