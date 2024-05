"Roma per noi", un documentaire, "pour garder la trace" de la création du cardinal Bustillo

- Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer "Roma Per Noi" et à retracer l'élévation de François-Xavier Bustillo au rang de Cardinal ?

- Ce qui m’a inspiré, c’est d’abord la nouvelle en elle-même. Quand j’ai appris que l’évêque de Corse devenait cardinal, je me suis dit qu'il ne fallait pas manquer l’évènement. En tant que Corse et à titre personnel, cela touchait beaucoup de choses qui m’intéressent. Ensuite, ce qui m’a décidé à partir, c’est la mobilisation massive des Corses qui ont organisé leur voyage. Ils étaient près d’un millier. On parle de 800 Corses au total, donc là, je me suis dit qu’il fallait vraiment garder une trace de ce qui allait se passer là-bas.



- Comment s'est déroulé le processus de réalisation de ce court métrage ? Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés ?

- Le processus de réalisation pour un débutant comme moi, sans aucune expérience, s’est déroulé grâce à un alignement de planètes qui m’a permis, par un réseau d’amitiés, de trouver des gens très compétents avec qui je me suis très bien entendu. Ça a commencé par un ami d’Ajaccio, Alexandre Agostini, qui m’a mis en contact avec quelqu’un qui m’a mis en contact avec mon cadreur, Matthieu Sanac, qui m’a accompagné dans cette aventure du tournage. Un autre ami m’a aidé à préparer la démarche artistique jusqu’au montage. Je ne peux pas tous les citer, mais tout le monde a fait un travail exceptionnel. Jusqu’à la fin, des gens ont apporté quelque chose et m’ont fait l’honneur de pouvoir travailler avec eux. Encore une fois, je n’avais aucune expérience dans ce milieu et je suis très chanceux.



- Quel message espérez-vous transmettre à travers "Roma Per Noi" ?

- Le premier message est un message de paix, dans le sens où ce pèlerinage a permis de transcender les divisions et de se retrouver dans la paix et la joie. Avec un rayonnement culturel important à travers cet événement, l’élévation de l’évêque de Corse au rang de cardinal. Ce que je veux aussi susciter chez les Corses, c’est une réflexion sur les liens avec les Romains, un peuple plus célèbre que nous, mais avec lequel nous avons pas mal de points communs.



- Il y a une anecdote ou un moment marquant pendant le tournage de ce documentaire ?

- Une anecdote marquante, qui va peut-être décevoir ceux qui ont vu le documentaire parce qu’elle n'est pas dans le film : le jour de la messe du cardinal, le dernier jour du tournage, le dimanche, on se préparait avec le cadreur à filmer les confrères de toute l'ile chanter le Diu, mais nous n’avions plus de batterie. Mon caméraman a commencé à recharger des batteries qui s’étaient déchargées pendant la matinée. Il y en a une qui, bien que presque vide, a tenu pendant 15 minutes, jusqu’à la sortie de l’église. Ce moment n’est pas dans le film parce qu’il n’a pas tenu au montage, mais j’essaierai de publier ça sur les réseaux dans des petites capsules pour partager ces moments de la messe qui ne sont pas dans le film.