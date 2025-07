Riventosa : le Mercatu Muntagnolu revient pour sa 14e édition

Au milieu des années 2000, le Groupement d’Action Locale (GAL), animé par Jean-Louis Achard, a développé diverses animations sur l’ensemble du territoire insulaire, et plus spécifiquement dans le Centre Corse. Bénéficiant de fonds européens dans le cadre du programme Leader, les GAL ont mis en place une stratégie de développement avec divers partenaires socio-économiques, privés et publics. Ainsi, dans le Centre Corse, on a vu l’ouverture de sentiers de randonnées pédestres ou en VTT, la création de festivals, ainsi que celle du Mercatu Muntagnolu de Riventosa, lancé en 2011. Depuis, la municipalité, sous la houlette de son maire Marcel Cesari et avec l’appui des associations du village, a pérennisé cet événement qui attire une foule importante, venue de tout le canton et bien au-delà.



Ce samedi 26 juillet se tiendra donc la 14e édition de ce marché, qui mettra de nouveau en valeur les producteurs et artisans de la région. Une trentaine d’exposants seront présents. « Nous avons des places limitées, car la place et les ruelles du village ne sont pas extensibles. Mais ce marché a un cachet bien particulier dans le cœur de Riventosa », souligne Marcel Cesari, qui précise : « À l’origine du projet, nous avons souhaité mettre l’accent sur la production locale pour donner un coup de pouce à nos artisans et à nos producteurs durant la saison estivale. Cette année encore, nous retrouverons des couteliers, des ébénistes, des potiers, des créateurs de bijoux, ainsi que des producteurs de confitures, de tisanes sauvages, d’huiles essentielles cosmétiques, d’huile d’olive et de ses dérivés, de miel, de farine de blé bio, de fromages, de charcuteries ou encore de boissons bio. Ce genre de marché était également programmé dans d’autres régions, mais malheureusement ces initiatives ne se sont pas poursuivies. À Riventosa, la municipalité, forte du soutien du foyer rural et des associations, s’est donné les moyens de poursuivre ce Mercatu Muntagnolu, et aujourd’hui il est l’attraction incontournable de l’été dans le Centre Corse ».