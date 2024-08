Risque "très sévère" d'incendie : la forêt de Pinia interdite d'accès pendant 24 heurese

Face à un risque "très sévère" d’incendie, la forêt communale de Pinia, située dans la zone du Fium'Orbu en Haute-Corse, sera fermée au public ce dimanche 18 août à partir de 7 heures et ce, jusqu'au lundi 19 août à la même heure. Cette décision a été prise par le maire de Ghisonaccia, qui a précisé dans un communiqué que cette mesure préventive répond à l’alerte de Météo France signalant un danger élevé d'incendie dans la région. La zone concernée est classée en risque "très sévère" en raison des vents violents attendus, augmentant considérablement les probabilités de départs de feu. "La circulation des personnes et des véhicules sera strictement interdite à l'intérieur des massifs de la forêt de Pinia durant toute la durée de l’interdiction," précise l’arrêté municipal. La municipalité appelle à la vigilance et au respect de cette mesure temporaire.