Risque incendie important dans plusieurs massifs forestiers de Corse ce 25 juillet

MV le Vendredi 24 Juillet 2020 à 19:27

La préfecture de Corse indique que ce samedi 25 juillet le risque incendie sera assez élevé en Balagne, dans le désert des Agriates, dans le centre de l'ile et dans l'extrême Sud en raison des fortes chaleurs et du manque de pluie.

Soyez donc vigilants et évitez de vous rendre dans les massifs forestier indiqués en orange sur le carte après 11 heures.



On rappelle aussi que du 15 juin au 30 septembre, par arrêté préfectoral, il est interdit de fumer et de faire du feu dans le milieu naturel. Seul l’emploi des barbecues, réchauds et camping-gaz, à moins de 5 mètres d’une construction débroussaillée, dotée de l’eau et de l’électricité, est autorisé.





A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements