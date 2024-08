Risque élevé de feux de forêt en Corse-du-Sud : le dispositif de lutte renforcé

Avec l'arrivée du mois d'août, le risque de départs de feux en forêt s'amplifie considérablement en Corse-du-Sud. La préfecture a décidé de renforcer les mesures de prévention et d'intervention face à cette menace accrue. "Dès ce jeudi 1er août, le danger de départ de feux est particulièrement élevé sur l'Extrême Sud et dans presque tout le département, à l'exception des zones de haute montagne," avertissent les services de l'État. Cette situation est attribuée à une combinaison de températures élevées, de vents forts en provenance de l'Ouest et d'un faible taux d'humidité. Ces conditions, propices aux incendies, devraient persister tout au long du week-end, accentuant ainsi les risques. De plus, les relevés de l'Office national des forêts (ONF) révèlent une sensibilité très forte de la végétation dans les vallées de la façade Ouest du département, rappelant les conditions de 2009 lorsque la Corse avait connu des incendies de grande ampleur, difficiles à maîtriser.





Pour faire face à cette menace, le dispositif de lutte contre les feux de forêt est renforcé. Une colonne de renforts de sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, composée de 62 personnels, arrivera dès demain, vendredi 2 août, pour une mission de cinq jours. Ce renfort est crucial pour améliorer les capacités d'intervention et de prévention des feux de grande envergure.





Recommandations et mesures de sécurité

Il est fortement recommandé de limiter les sorties dans les massifs forestiers du département à partir de ce jeudi 1er août et jusqu'au dimanche 4 août au moins. En particulier, les massifs de l'Extrême Sud devraient être évités. Les travaux en milieux naturels, tels que le fauchage, le goudronnage, le gyrobroyage, la soudure et le meulage, sont fortement déconseillés durant cette période critique.





Pour la sécurité de tous, une carte du risque incendie est mise à jour quotidiennement et disponible sur le site : www.risque-prevention-incendie.fr/corse.