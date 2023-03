Retraites : Dans l’agglo de Bastia, le ramassage des poubelles à l'arrêt

Alors que l'ile avait jusqu'ici été épargnée par la grève des éboueurs contre la réforme des retraites, depuis vendredi 24 mars le volume des déchets sur les trottoirs de Bastia monte. En effet le STC de la Communauté d'agglomération de Bastia a déposé un préavis de grève pour une durée indéterminée en réponse à "l'attitude méprisante, inacceptable et antidémocratique du gouvernement français à travers cette réforme."



Pour u sindicatu qui se mobilise donc par cette action contre la reforme "les travailleurs en général et plus particulièrement ceux du service de la collecte des déchets, qui effectuent un travail reconnu comme « pénible », seront les premiers impactés par cette mesure injuste." De plus, "elle sacrifiera une nouvelle fois l’emploi et toute perspective d’embauche pour les futurs recrutements ici comme ailleurs ! L'attitude méprisante du gouvernement français à travers cette réforme liée au recul de l'âge légal de départ en retraite, est inacceptable et antidémocratique !" lit-on sur la page Facebook du syndicat.